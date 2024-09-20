Вратарь «Крыльев» Овсянников высказался о большом количестве легионеров в команде

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников высказался о большом количестве легионеров в команде. По его мнению, этот вопрос нужно задавать руководству и спортивному блоку клуба. По мнению Богдана, использовать доморощенных футболистов всегда лучше.

«Что касается большего количества иностранных футболистов в команде, то этот вопрос нужно задавать спортивному директору клуба, а не мне. Значит, у нас не могут найти российских игроков. Всегда лучше, когда играют наши футболисты, но что сделаешь? Сейчас нет российских игроков», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.