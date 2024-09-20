Алексей Миранчук поделился эмоциями от дебютного гола в МЛС в ворота команды Месси

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук поделился эмоциями от своего первого гола в составе команды в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2), в котором выступает Лионель Месси.

— Насколько для тебя важно, что ты забил именно в ворота команды Месси?

— Конечно, важно. Любые голы, любые ассисты, любые победы дают тебе больше уверенности, позволяют чувствовать себя более комфортно. Поэтому я очень рад, что спустя три игры я смог отличиться. Думаю, мне это поможет. А то, что забил именно команде Месси… не думаю, что, если бы забил кому-то другому, эмоции бы отличались, — приводит слова Миранчука Sport24.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».