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Алексей Миранчук поделился эмоциями от дебютного гола в МЛС в ворота команды Месси

Алексей Миранчук поделился эмоциями от дебютного гола в МЛС в ворота команды Месси
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук поделился эмоциями от своего первого гола в составе команды в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2), в котором выступает Лионель Месси.

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

— Насколько для тебя важно, что ты забил именно в ворота команды Месси?
— Конечно, важно. Любые голы, любые ассисты, любые победы дают тебе больше уверенности, позволяют чувствовать себя более комфортно. Поэтому я очень рад, что спустя три игры я смог отличиться. Думаю, мне это поможет. А то, что забил именно команде Месси… не думаю, что, если бы забил кому-то другому, эмоции бы отличались, — приводит слова Миранчука Sport24.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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