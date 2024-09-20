Компани — о тренировках в «Баварии»: дело не в том, чтобы больше бегать

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал об игре футболистов и тренировках в новом сезоне.

«Дело не в том, чтобы больше бегать. Если мы забиваем голы, то для меня это хорошо. Дело скорее в том, как мы действуем во владении мячом, так и без него. Игроки в очень хорошей форме, и мы также много ротируем состав. Топ-игрок должен это делать, другого пути нет», — цитирует Компани Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Немецкий клуб под руководством нового главного тренера ещё ни разу не проиграл в текущем сезоне.