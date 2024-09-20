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Алексей Миранчук сделал выбор между Месси и Роналду

Алексей Миранчук сделал выбор между Месси и Роналду
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал выбор между аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

— Теперь ты забивал командам и Месси, и Роналду. Кого ты выше котируешь?
— Если честно, я не люблю эти сравнения. Я уважаю обоих футболистов. Лично мне больше импонирует игра Месси. Но это два великих игрока, — приводит слова Миранчука Sport24.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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