ЭСК РФС вынесла решение по неудалению Нуралы Алипа в матче ЦСКА — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между ЦСКА и петербургским «Зенитом» (0:1) с участием защитников команд Мойзеса и Нуралы Алипа после просьбы армейского клуба. Судьёй на этой игре работал Алексей Сухой.

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» №28 Нуралы Алипа на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды ЦСКА №27 Мойзесом и последующем за этим единоборством конфликтом с данным игроком, по мнению всех членов комиссии, не было элементов, как серьёзного нарушения правил, так и агрессивного поведения, ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Зенита».

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Зенит» за неспортивное поведение в данном игровом эпизоде», — гласит заявление ЭСК, опубликованное на сайте РФС.