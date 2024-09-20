Промес готов предстать перед судом в Амстердаме, если его не будут арестовывать — AD

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Дубай Юнайтед», готов предстать перед судом в Амстердаме по делу о контрабанде наркотиков и покушении на родственника только в том случае, если его не арестуют. Об этом сообщает AD со ссылкой на адвоката нападающего Роберта Малевича.

Сообщается, что Промес изначально готов был приехать в Нидерланды, чтобы присутствовать на апелляции, и дать предметный ответ на обвинения. Но ему грозит задержание из-за ордера, выданного судом Амстердама, а это означает, что он окажется в тюрьме, как только покинет Дубай.

Напомним, в Нидерландах Квинси Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения. В этот срок объединены наказания за поножовщину с родственником и контрабанду наркотиков.