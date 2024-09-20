Ибрагимович — о своей форме: я бы дал команде 30 голов, играя по 20 минут в каждом матче

Экс-капитан и нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович рассказал, как могла бы сложиться его карьера, если бы он остался в спорте.

«Я бы смог выходить на последние 20 минут. 100%. И за эти 20 минут я бы забил от 15 до 20 голов в чемпионате. В кубках – ещё 10. Я бы дал команде 30 голов, играя по 20 минут в каждом матче. Соперники к этому моменту уже устают, а тут выхожу я. Это не мое эго говорит – это истинные факты», – рассказал экс-форвард «Милана» в видео на YouTube-канале First We Feast.

Напомним, 43-летний швед завершил свою карьеру в июне 2023 года. Он забил более 570 голов. Сейчас Ибрагимович входит в совет директоров итальянского ФК «Милан».