Алексей Миранчук объяснил, почему принял решение о переходе в «Атланту Юнайтед»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему принял решение о переходе в клуб из Соединённых Штатов Америки.

«Я приехал на предсезонку, тут же появилось предложение от «Атланты». Поначалу не отнёсся серьёзно. Потому что я провёл неплохой сезон в Италии. Впереди — Лига чемпионов. Вроде всё нормально. Но я подумал, пообщался с руководителями «Аталанты». Они искали новых игроков. Не полностью, конечно, хотели обновить команду, но вектор развития потихоньку менялся. И я подумал, что у меня будет ещё меньше игрового времени. Уходить куда-то в аренду точно не хотел.

Я провёл в Италии четыре года, это был хороший опыт. И я подумал, почему бы не пожить в новой стране, поиграть в новой лиге, узнать новую культуру. Я очень открытый к этому человек. Поэтому использовал этот момент. И надеюсь, это решение принесёт мне много положительных эмоций», — приводит слова Миранчука Sport24.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. За американскую команду россиянин провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым голом. Контрактное соглашение 28-летнего игрока с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».