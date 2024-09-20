Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» в матче Кубка России с «Крыльями»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал крупную победу своей команды над самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Уверенная победа над «Крыльями». Вышли сразу активно, забили на первой минуте. Причём и до этого был момент. Вышли заряжено, получилось забить. Наверное, после второго гола было всё понятно по игре», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.