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Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» в матче Кубка России с «Крыльями»

Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» в матче Кубка России с «Крыльями»
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал крупную победу своей команды над самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Уверенная победа над «Крыльями». Вышли сразу активно, забили на первой минуте. Причём и до этого был момент. Вышли заряжено, получилось забить. Наверное, после второго гола было всё понятно по игре», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.

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