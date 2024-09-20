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ЭСК РФС вынесла решение по отменённому пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом»

ЭСК РФС вынесла решение по отменённому пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между «Краснодаром» и «Ростовом» (2:0), в котором мяч попал в руку защитнику «быков» в штрафной площади. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Судья правильно отменил пенальти в ворота команды «Краснодар» после вмешательства VAR и просмотра монитора на 12-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Краснодар» №4 Диего Косты в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу, мяч двигался с очень короткой дистанции после удара по нему соперником, и защитник не имел физической возможности избежать этого контакта с мячом.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору ввиду наличия веских оснований считать первоначальное решение судьи о назначении пенальти очевидно ошибочным, и, соответственно, считает правильным решение судьи изменить своё ошибочное первоначальное решение», — гласит заявление ЭСК, опубликованное на сайте РФС.

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