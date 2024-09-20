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Андрей Аршавин высказался о президенте ЦСКА Евгении Гинере

Андрей Аршавин высказался о президенте ЦСКА Евгении Гинере
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин выразил своё мнение касаемо президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Как руководителя клуба считаю Евгения Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным за те 20 лет, что я был в футболе», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА в 2001 году, однако в 2020 году полномочия клуба перешли корпорации ВЭБ.РФ, но пост президента сохранился за Гинером.

Андрей Аршавин больше 10 лет был полузащитником петербургского клуба, неоднократно признавался лучшим футболистом России. А также является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита».

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