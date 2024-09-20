Валерий Карпин отреагировал на решение ЭСК по отменённому пенальти в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по отменённому пенальти в игре 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2).

«Гениально!!!!!!» — написал Карпин в своём телеграм-канале, сопроводив сообщение семью смеющимися эмодзи.

Ранее ЭСК РФС сообщила, что судья Василий Казарцев правильно отменил пенальти в ворота команды «Краснодар» после вмешательства VAR и просмотра монитора на 12-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока «Краснодара» Диего Косты в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу, мяч двигался с очень короткой дистанции после удара по нему соперником, и защитник не имел физической возможности избежать этого контакта с мячом.