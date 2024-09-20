Канчельскис: рад за «Монако» и Головина, Саша хорошо вписался в команду

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о победе «Монако», за который выступает полузащитник Александр Головин, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Россиянин появился на поле в начале второй половины встречи.

«Для меня победа «Монако» не стала удивлением. Это, что ли, плохой клуб? Год назад говорили, что «Монако» — не клуб для Головина, не тот уровень. Но ответ на вопрос можно найти во вчерашнем матче с «Барселоной». «Монако» всегда играет в еврокубках. Это хороший европейский клуб. Молодцы! Рад за «Монако» и Головина. Он хорошо вписался в команду», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.