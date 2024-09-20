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Канчельскис: рад за «Монако» и Головина, Саша хорошо вписался в команду

Канчельскис: рад за «Монако» и Головина, Саша хорошо вписался в команду
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о победе «Монако», за который выступает полузащитник Александр Головин, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Россиянин появился на поле в начале второй половины встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Для меня победа «Монако» не стала удивлением. Это, что ли, плохой клуб? Год назад говорили, что «Монако» — не клуб для Головина, не тот уровень. Но ответ на вопрос можно найти во вчерашнем матче с «Барселоной». «Монако» всегда играет в еврокубках. Это хороший европейский клуб. Молодцы! Рад за «Монако» и Головина. Он хорошо вписался в команду», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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