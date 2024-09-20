«Обиды нет, я был к этому готов». Миранчук — о том, что не сыграл в финале Лиги Европы

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, ранее выступавший за итальянскую «Аталанту», заявил, что был готов, что не получит игрового времени в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 с «Байером» (3:0), а также рассказал о своём уходе из стана клуба из Бергамо.

— То что Гасперини не дал тебе сыграть в финале Лиги Европы, повлияло на твоё решение уйти? Обиделся немножко?

— Нет. Это журналисты любят раздувать. Обиды никакой нет. Спустя какое-то время я узнал этого человека, понимал его мысли. Поэтому его решения меня не удивляли. Я был к этому готов. Самое главное, что мы выиграли этот кубок.

— Как попрощался с «Аталантой»?

— Очень хорошо. Дело в том, что процесс получения американской визы у меня занял три-четыре недели. И мне сам Гасперини сказал: «Алекс, сколько тебе надо, столько с нами можешь тренироваться». Хотя у меня уже была договорённость о переходе. В итоге я приезжал на тренировки. И мы очень хорошо попрощались. Не могу сказать, что мы сейчас на связи с клубом. Но с некоторыми футболистами общаемся до сих пор. Я слежу за «Аталантой» до сих пор, — приводит слова Миранчука Sport24.

30 июля «Атланта Юнайтед» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.