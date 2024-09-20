Объявлены судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игры этого тура пройдут с 21 по 23 сентября.

21 сентября (суббота)

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Ковалёв; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Колобаев.

22 сентября (воскресенье)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Артем Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Федоров; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Владимир Казьменко.

23 сентября (понедельник)

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.