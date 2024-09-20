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«Это не проблемы Винисиуса и Мбаппе». Анчелотти — о целях «Реала» в новом сезоне

«Это не проблемы Винисиуса и Мбаппе». Анчелотти — о целях «Реала» в новом сезоне
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Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказал своё мнение о целях в новом сезоне и о дальнейших перестановках в команде.

«Цель команды — быть компактной. Если Винисиус, Килиан и Родриго прессингуют, а полузащитники не продвигаются вперёд, это не проблема Винисиуса и Мбаппе. Нам нужно сблизить линии, и ничего больше», — цитирует Анчелотти Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Карло Анчелотти единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы и бравший пять Кубков Лиги чемпионов. В январе 2024 года Анчелотти продлил контракт с клубом ещё на два года: до конца 2026-го.

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