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Новичок «Спартака» Абена: у нас состав одного уровня с «Зенитом»

Новичок «Спартака» Абена: у нас состав одного уровня с «Зенитом»
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Защитник «Спартака» Миенти Абена сравнил состав красно-белых с составом «Зенита». По его мнению, московский клуб не уступает санкт-петербургскому в плане уровня игроков. Абена считает, что «Спартак» может быть даже лучше «Зенита», если будет выполнять все установки тренера.

«Я не думаю, что у «Зенита» состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть.

Для меня «Спартак» и «Зенит» — это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

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