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Алексей Миранчук высказался о потенциальных переходах россиян в зарубежные клубы

Алексей Миранчук высказался о потенциальных переходах россиян в зарубежные клубы
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, ранее выступавший за итальянскую «Аталанту», поделился мыслями о возможных переходах российских футболистов из РПЛ в зарубежные клубы.

— Если отмотать время на четыре года назад и перед тобой снова встал выбор — уезжать в «Аталанту» или нет?
— Уехал бы. Неважно куда. Я не призываю, конечно, игроков уезжать куда-то. Тем более для молодёжи в РПЛ сейчас настало шикарное время. Всё развивается, все растут. Но если человек ставит себе цель, если он хочет поиграть в другом чемпионате, посмотреть мир, поиграть рядом со звёздами, то надо к этой цели идти. Но если ты чувствуешь себя комфортно у себя дома — наслаждайся, — приводит слова Миранчука Sport24.

30 июля «Атланта Юнайтед» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.

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