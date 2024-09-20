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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался об игре форварда Душана Влаховича

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался об игре форварда Душана Влаховича
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Главный тренер итальянского клуба «Ювентус» Тьяго Мотта оценил игру нападающего Душана Влаховича.

«В последнем матче Влахович сыграл превосходно, как в защите, так и в нападении, создавая моменты для своих товарищей по команде. Я очень доволен его работой, и он должен продолжать в том же духе», — цитирует Мотту пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сербский футболист перешёл в «Ювентус» зимой 2022 года, соглашение действует до 2026 года. Ранее стало известно, что клуб собирается продлить контракт ещё на два года, руководство подчеркнуло, что на этом настаивает главный тренер Мотта.

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