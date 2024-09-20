«Пари НН» обратился в ЭСК по эпизоду с назначенным пенальти в матче КР с «Ахматом»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) по эпизоду с назначенным пенальти в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:2).
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 9' 1:1 Гоцук – 28' 1:2 Ловат – 59'
Удаления: Гоцук – 57' / нет
«Хотим попросить ЭСК разобрать эпизод с пенальти, который был назначен в наши ворота. Мы уже обратились сегодня в ЭСК, направили официальное письмо. Это основной момент, который надо рассмотреть», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала шесть очков за четыре игры. «Пари НН» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).
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