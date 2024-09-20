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Аршавин объяснил, какое решение Хиддинка на Евро-2008 принесло результат сборной России

Аршавин объяснил, какое решение Хиддинка на Евро-2008 принесло результат сборной России
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о Евро-2008. Экс-футболист рассказал, какое решение принесло успех российской национальной команде под руководством Гуса Хиддинка.

«В ЦСКА в нулевых были собраны лучшие игроки обороны и просто хорошие и сильные футболисты. А в „Зените“, так чуть позже случилось, в нападении собрались люди. В итоге в сборной на чемпионате Европы Гус Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки, мы просто хорошо взаимодействовали, и это дало результат.

С другой стороны, я в сборной в основном с зенитовскими общался — нас было много, мы все были «заражены» одними интересами, скажем так. Хотя, повторюсь, конфронтации с армейцами тоже не было», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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