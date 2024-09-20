В «Пари НН» заявили, что вопрос с возможным подписанием Черышева не закрыт

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о потенциальном подписании 33-летнего крайнего нападающего Дениса Черышева, на текущий момент находящегося без клуба.

«Вопрос с Черышевым мы не закрывали. Периодически эта тема всплывает, обсуждаем её. Ничего исключать нельзя», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Последним клубом российского футболиста стала итальянская «Венеция», контракт с которой закончился у Черышева минувшим летом. Ранее Денис также выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В составе сборной России полузащитник провёл 33 матча, в которых забил 12 голов.