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В «Пари НН» заявили, что вопрос с возможным подписанием Черышева не закрыт

В «Пари НН» заявили, что вопрос с возможным подписанием Черышева не закрыт
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о потенциальном подписании 33-летнего крайнего нападающего Дениса Черышева, на текущий момент находящегося без клуба.

«Вопрос с Черышевым мы не закрывали. Периодически эта тема всплывает, обсуждаем её. Ничего исключать нельзя», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Последним клубом российского футболиста стала итальянская «Венеция», контракт с которой закончился у Черышева минувшим летом. Ранее Денис также выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В составе сборной России полузащитник провёл 33 матча, в которых забил 12 голов.

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