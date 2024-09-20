Алексей Миранчук прокомментировал переход своего брата Антона в швейцарский «Сьон»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, ранее выступавший за итальянскую «Аталанту», высказался о переходе своего брата Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Экс-игрок «Локомотива» будет выступать за свой новый клуб под 10-м номером. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Я очень рад за него. Он хотел попробовать себя в Европе. Неважно где. Да, команда не на первых местах. Но всё исправимо. У них же в Швейцарии такая система, что даже с шестого места можно зацепиться за еврокубки. Так что возможность есть. И это как раз тот пример, что когда человек хочет в Европу, он найдёт себе варианты.

Просто мы привыкли, что если мы играем в российских клубах, то хотим уходить только в иностранные топ-клубы. И ждём предложений от грандов. Но таких игроков, как мы, в Европе много. Конкуренция очень большая. И если хочешь уходить, то не надо ждать ювентусов и миланов. Это мы думаем, что мы лучшие. Но это не так. Таких как мы много. Если ты хочешь уехать, то не держи в голове, что за тобой должен прийти какой-то гранд», — приводит слова Алексея Миранчука Sport24.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.