Гендиректор «Пари НН»: в клубе все переживают за результаты

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о результатах команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Переживания за результаты команды есть всегда. Мы же живые люди, понимаем, что можно было выступить значительно лучше. Безусловно, все в клубе переживают за результаты — парни, офис», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После восьми сыгранных турах в нынешнем сезоне чемпионата России «Пари НН» заработал семь очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 22 сентября.