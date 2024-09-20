«У Эндрика большое будущее». Анчелотти — о форварде «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о форварде клуба Эндрике.

«Эндрик – скромный мальчик, он мало говорит. Он просто очень много работает. Он выйдет на поле в стартовом составе в одной из следующих игр. У Эндрика наверняка большое будущее», — цитирует Анчелотти на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, бразильский футболист подписал контракт с «Реалом», когда ему было 16, договор рассчитан на шесть лет. Клуб заплатил за Эндрика € 72 млн. Ранее стало известно, что Эндрик стал самым молодым автором гола за «Реал» в Лиге чемпионов. В матче со «Штутгартом» на пятой минуте, добавленной во втором тайме, бразилец забил (3:1).