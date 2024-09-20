Гладилин: у Шамара Николсона хорошие данные — крепкий парень. Он пригодится «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающему красно-белых Шамаре Николсоне. Накануне ямайский форвард отметился голом в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1). По мнению Гладилина, Николсон ещё пригодится красно-белым — такой футболист должен быть в каждой команде.

— Шамар Николсон забил мяч. Он ещё пригодится красно-белым?

— Конечно. Он начал набирать кондиции, получил уверенность, но такие игроки нуждаются в поддержке тренера. Тогда он начнёт забивать, потому что у него хорошие данные. Парень крепкий. Для центрального нападающего у него всё есть. У Николсона было два момента, один он реализовал. Играл активно.

— «Спартаку» после ухода Соболева как раз и нужен высокий форвард?

— Конечно. В каждой команде нужен такой футболист. И на выезде он необходим, когда нужно отходить в оборону и бороться с защитниками при стандартных положениях, — приводит слова Гладилина «Евро-футбол.ру».