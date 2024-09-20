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Новичок «Спартака» Абена оценил уровень футбола в России

Новичок «Спартака» Абена оценил уровень футбола в России
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Новичок московского «Спартака» Миенти Абена оценил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге. По его словам, в России хороший и конкурентный чемпионат, где каждая команда не боится играть в футбол и атаковать. Абена отметил, что ему нравится играть в такой футбол.

«В РПЛ очень хороший уровень футбола. Все игры получаются достаточно тяжёлыми. У всех команд бывают взлёты и падения. Соперники «Спартака» не боятся играть в футбол против таких команд, как «Спартак». В чемпионате Венгрии команды порой просто ждут своего шанса и боятся проявлять инициативу. Здесь же все хотят победить. Очень здорово играть в такой футбол», — приводит слова Абены Legalbet.

Напомним, «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025.

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