Вячеслав Колосков: у «Локомотива» получилось то, что не получилось у Галицкого

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о российском костяке в составе московского «Локомотива».

— У «Локомотива» практически полный состав россиян в текущем сезоне и есть результат. Это заслуга Галактионова?

— Естественно. Команда хорошо играет — заслуга тренера, команда играет плохо — виноват тренер. Ведь тренер — это не только установки на матч, но и подбор игроков, работа с футболистами, мотивация, умение управлять командой по ходу игры. Конечно, здесь есть заслуга Галактионова. Но есть и заслуга ребят, которые работают в академии, молодёжной команде.

Линия руководителей клуба просматривается — воспитывают своих футболистов. Им надоело платить невероятно высокие гонорары этим Рангникам и прочим немецким псевдоспециалистам, которые просто разорили клуб. Сейчас идёт упор на то, чтобы быть на уровне, при этом оптимизировав расходы. Пока у них всё получается.

— Как-то в диковинку, что в топе РПЛ идёт команда, костяк которой составляют россияне.

— Очень хорошо, пример другим. У «Локомотива» получилось то, что не получилось у Галицкого. Но мечта иметь в составе своих воспитанников, я думаю, у Галицкого остаётся, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.