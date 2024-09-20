Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент РФС назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в этом сезоне РПЛ

Экс-президент РФС назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в этом сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент ФИФА и почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал клубы, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке РПЛ.

— Какие команды могут навязать конкуренцию «Зениту» на дистанции?
— «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо». Эти пять команд как минимум, а там ещё «Ростов» может отобрать очки у любой команды. У «Зенита» лёгкой жизни не будет.

— ЦСКА по игре не лишний в этом списке?
— У ЦСКА очень хорошая команда. Им бы придумать что-то с тактикой. Но это мощная, боевитая команда с жёсткими игроками. Есть примитив в игре. Мне думается, что после перерыва всё наладится, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Россию вернут через два года после СВО». Колосков четверть века рулил нашим футболом
Эксклюзив
«Россию вернут через два года после СВО». Колосков четверть века рулил нашим футболом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android