Мостовой: Головин — лучший российский легионер со времён Аршавина, Павлюченко и Погребняка

Российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу Александра Головина в составе «Монако» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

«Только из-за раннего удаления игрока «Барселоны» победа «Монако» не стала неожиданностью. Кто ж знал? Всё сразу перевернулось, и стало ясно, что «Барса» не выиграет. Без удаления «Монако» вряд ли смог показать такой же результат.

Я был удивлён, что Головин не вышел в старте. Но он ведь только после травмы, а «Монако» вроде неплохо играет и без него. Вышел хорошо, не впервые ведь на таком уровне — уже шесть лет в «Монако». Он молодец. Сейчас Головин — лучший российский игрок, и каждый год он это подтверждает.

Конечно, за последние пять-шесть лет Александр лучший российский легионер. Аршавин, Павлюченко, Погребняк — только они приходят на ум, если говорить о последних, кто играл на таком уровне. Жаль, что сейчас таких немного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.