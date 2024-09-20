Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Головин — лучший российский легионер со времён Аршавина, Павлюченко и Погребняка

Мостовой: Головин — лучший российский легионер со времён Аршавина, Павлюченко и Погребняка
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу Александра Головина в составе «Монако» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Только из-за раннего удаления игрока «Барселоны» победа «Монако» не стала неожиданностью. Кто ж знал? Всё сразу перевернулось, и стало ясно, что «Барса» не выиграет. Без удаления «Монако» вряд ли смог показать такой же результат.

Я был удивлён, что Головин не вышел в старте. Но он ведь только после травмы, а «Монако» вроде неплохо играет и без него. Вышел хорошо, не впервые ведь на таком уровне — уже шесть лет в «Монако». Он молодец. Сейчас Головин — лучший российский игрок, и каждый год он это подтверждает.

Конечно, за последние пять-шесть лет Александр лучший российский легионер. Аршавин, Павлюченко, Погребняк — только они приходят на ум, если говорить о последних, кто играл на таком уровне. Жаль, что сейчас таких немного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь ЛЧ
Материалы по теме
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android