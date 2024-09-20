Николсон: я работал усердно, чтобы впечатлить Станковича, игра с «Крыльями» — это награда

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями от забитого гола в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1).

— Станкович сказал, что вам было тяжело во время трансферного окна, но вы отлично прошли это время. Можете описать свои эмоции от этого периода?

— Это было тяжело, потому что, когда главный тренер приехал, я был в сборной своей страны. Я играл на Кубке Америки. Потом я приехал, у меня было немного времени на отдых, а лига уже вот‑вот должна была стартовать. Тренеру нужно было время, чтобы посмотреть на мои возможности. Я должен был работать на пределе, чтобы показать себя тренеру. Я должен поблагодарить его, что он верил в меня. Я работал очень усердно, чтобы впечатлить его. Игра с «Крыльями» — это награда. Но для меня это только начало, мне ещё есть что показать, — приводит слова Николсона «Матч ТВ».

27-летний нападающий Шамар Николсон в матче Кубка России с «Крыльями Советов» вышел в стартовом составе и провёл на поле 70 минут. На второй минуте игры форвард открыл счёт. На 41-й минуте при счёте 2:0 Николсон поспособствовал автоголу защитника гостей Кирилла Печенина.

Сезон-2023/2024 Шамар Николсон провёл на правах аренды во французском «Клермоне». В текущем сезоне на его счету один гол в трёх матчах за «Спартак» во всех турнирах.