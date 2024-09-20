Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николсон: я работал усердно, чтобы впечатлить Станковича, игра с «Крыльями» — это награда

Николсон: я работал усердно, чтобы впечатлить Станковича, игра с «Крыльями» — это награда
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями от забитого гола в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

— Станкович сказал, что вам было тяжело во время трансферного окна, но вы отлично прошли это время. Можете описать свои эмоции от этого периода?
— Это было тяжело, потому что, когда главный тренер приехал, я был в сборной своей страны. Я играл на Кубке Америки. Потом я приехал, у меня было немного времени на отдых, а лига уже вот‑вот должна была стартовать. Тренеру нужно было время, чтобы посмотреть на мои возможности. Я должен был работать на пределе, чтобы показать себя тренеру. Я должен поблагодарить его, что он верил в меня. Я работал очень усердно, чтобы впечатлить его. Игра с «Крыльями» — это награда. Но для меня это только начало, мне ещё есть что показать, — приводит слова Николсона «Матч ТВ».

27-летний нападающий Шамар Николсон в матче Кубка России с «Крыльями Советов» вышел в стартовом составе и провёл на поле 70 минут. На второй минуте игры форвард открыл счёт. На 41-й минуте при счёте 2:0 Николсон поспособствовал автоголу защитника гостей Кирилла Печенина.

Сезон-2023/2024 Шамар Николсон провёл на правах аренды во французском «Клермоне». В текущем сезоне на его счету один гол в трёх матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Материалы по теме
Станкович оценил игру Николсона в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android