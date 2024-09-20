Перишич рассказал, что мог перейти в «Аякс» перед подписанием контракта с ПСВ

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал о своём переходе в нидерландский клуб ПСВ.

«Аякс» запросил информацию о моей ситуации, это было 10 дней назад… но мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в «ПСВ Эйндховен», это идеальное место для меня. Я знаю, что хочет тренер», — цитирует Перишича на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, хорватский полузащитник перешёл в клуб на правах свободного агента, соглашение рассчитано до лета 2025 года. Ранее стало известно, что в августе Перишич покинул «Хайдук» из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.