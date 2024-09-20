Шамар Николсон: рад, что вернулся в «Спартак». Нужно продолжать забивать

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что рад вернуться в стан красно-белых. Он объяснил, что хочет продолжать забивать ради сохранения позитивного настроя. Накануне африканец отметился голом в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1). Это первый гол Николсона в текущем сезоне.

«Я рад, что вернулся в «Спартак». Мне нужно продолжать забивать, чтобы сохранять улыбку на лице, как после матча с «Крыльями Советов». Для меня это очень важно и ценно», — приводит слова Шамара Николсона интернет-портал Legalbet.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025.