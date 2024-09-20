Миранчук прокомментировал своё заявление, что в Европе он добился всего, чего хотел

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, ранее выступавший за итальянскую «Аталанту», прокомментировал свою фразу, что он всего, чего хотел, добился в Европе.

«Хотел попробовать себя в Европе. И эту мечту осуществил. Потом хотел выиграть трофей — выиграл. Эти два пункта были моей целью. А теперь… так же хочется постоянно играть в плей-офф, биться за кубки. И, конечно, выигрывать. В карьере футболиста это самое главное», — приводит слова Миранчука Sport24.

30 июля «Атланта Юнайтед» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов) и стал победителем Лиги Европы.