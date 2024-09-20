Погребняк: Глушенков не отказывался от сборной. Депутатам надо заниматься своими делами

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на ситуацию нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Накануне игрок сказал, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», нежели играть товарищеские матчи с соперниками уровня Вьетнама. Из-за этих слова Глушенков подвергся критике.

— Главная тема вчерашнего дня — слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?

— В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.

— Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов?

— Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.