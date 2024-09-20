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Тренер «Баварии» Компани высказался о перегруженности календаря

Тренер «Баварии» Компани высказался о перегруженности календаря
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о перегруженности календаря в современном футболе. Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря.

«В последние годы это уже было актуально, я был членом профсоюза игроков FIFPRO. Мы всегда очень серьёзно относились к этой теме. Дело не только в играх, но и в поездках — в том числе с национальной командой. Это примерно 75-80 игр. Ещё будучи игроком, я требовал, чтобы для футболистов было установлено максимальное количество игр, чтобы оно было ограничено. Это защищает их здоровье и интересы клубов. А в конечном итоге — и тренеров, которым тоже нелегко. В этом был бы большой смысл», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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