Махачкалинское «Динамо» поздравило с днём рождения Хабиба Нурмагомедова

Махачкалинское «Динамо» в соцсетях поздравило с днём рождения известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который является уроженцем Дагестана. Сегодня спортсмену исполняет 36 лет.

«36 лет сегодня исполнилось нашему другу Хабибу Нурмагомедову! Здоровья и всех благ! Всегда рады видеть тебя на наших матчах. Спасибо за твою поддержку», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым. Тогда россиянин взял верх над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Ранее Нурмагомедов неоднократно заявлял, что любит футбол. Его любимый клуб — мадридский «Реал».