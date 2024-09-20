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Алексей Миранчук: Батраков может достичь большего, чем я

Алексей Миранчук: Батраков может достичь большего, чем я
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о перспективах 19-летнего футболиста «Локомотива» Алексея Батракова.

«Наблюдаю ли за Батраковым? А тут наблюдать даже не надо. В последнее время везде только о нём и говорят. Матчи «Локомотива» сейчас смотреть не получается. Но за результатами слежу. Молодцы, приятно знать, что команда идёт в лидерах. Рад за них. Всегда их поддерживаю и переживаю за них.

Может ли Батраков достичь моего уровня? Он может и большего достичь. Тут даже сравнивать не надо. У него своя жизнь. Он молодец, хорошо работает, наслаждается игрой», — приводит слова Миранчука Sport24.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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