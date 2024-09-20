Асильдаров: может, «Спартаку» нужно купить двух-трёх мировых звёзд из Европы?

Бывший нападающий «Локомотива» и «Анжи» Шамиль Асильдаров высказался о московском «Спартаке». Он предложил красно-белым для достижения результата в РПЛ купить несколько звёзд мирового уровня. При этом Асильдаров поддержал главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Он считает, что сербскому специалисту нужно время, чтобы дать результат.

«Спартак» вроде и деньги тратит, и покупает неплохих игроков. Может, им надо купить двух-трех мировых звёзд из Европы. Хотя к нам вряд ли кто поедет. Моментами «Спартак» показывает очень высокий уровень игры, а потом бывает какой-то спад.

Но к тренеру какие вопросы? Он недавно взял команду. Пока ему надо освоиться. Мы хотим, чтобы сразу у всех был результат. Это в редких случаях бывает, но не всегда. Надо как-то иметь терпение и ждать. Минимум – сезон, я думаю. Что можно успеть за полгода?» — приводит слова Асильдарова «РБ Спорт».