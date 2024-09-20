Миранчук: планирую приезжать в сборную России, верю, что у меня ещё будут ЧМ и Евро

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о будущих поездках в сборную России.

— В сборную России приезжать планируешь?

— Почему нет? Ребята из команды ездили на Евро, потом – на матчи Лиги наций. Так что нет никаких причин не ехать.

— Веришь, что в твоей жизни ещё будут чемпионаты мира и Европы?

— Конечно, верю. Хочется, чтобы это поскорее наступило. Но что мы можем сделать? — приводит слова Миранчука Sport24.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. За американскую команду россиянин провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым голом. Контрактное соглашение 28-летнего игрока с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».