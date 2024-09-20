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«Он один из лучших в мире. Рад его возвращению». Гвардиола — о полузащитнике «Ман Сити»

«Он один из лучших в мире. Рад его возвращению». Гвардиола — о полузащитнике «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении полузащитника клуба Фила Фодена.

«Он отыграл 45 минут в середине недели, и он был лучшим игроком в прошлом сезоне, и теперь он борется за то, чтобы вернуться… Его интенсивность и его движение в зонах, он один из лучших в мире. Вы можете себе представить, как я рад его возвращению», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Фоден не был включён в заявку на матч 2-го тура чемпионата Англии с «Ипсвич Таун», а также пропустил матч 3-го тура. После недолгого отсутствия Фоден вернулся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером», который прошёл 18 сентября и закончился ничьей 0:0.

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