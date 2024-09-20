Вирц обогнал оформившего покер Кейна в голосовании на лучшего игрока недели в ЛЧ

21-летний атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. В матче 1-го тура общего этапа с «Фейеноордом» (4:0) немецкий футболист отметился дублем.

Вирц обогнал в голосовании на звание лучшего игрока недели нападающего «Баварии» Гарри Кейна, оформившего покер в игре с загребским «Динамо» (9:2), а также футболиста мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, отметившегося голом и результативной передачей во встрече с «РБ Лейпциг» (2:1), и вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса, забившего два гола в ворота «Брюгге» (3:0).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: