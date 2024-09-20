Вирц обогнал оформившего покер Кейна в голосовании на лучшего игрока недели в ЛЧ
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21-летний атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. В матче 1-го тура общего этапа с «Фейеноордом» (4:0) немецкий футболист отметился дублем.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 5' 0:2 Гримальдо – 30' 0:3 Вирц – 36' 0:4 Велленройтер – 45'
Вирц обогнал в голосовании на звание лучшего игрока недели нападающего «Баварии» Гарри Кейна, оформившего покер в игре с загребским «Динамо» (9:2), а также футболиста мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, отметившегося голом и результативной передачей во встрече с «РБ Лейпциг» (2:1), и вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса, забившего два гола в ворота «Брюгге» (3:0).
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