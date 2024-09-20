Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 4-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 20 сентября, матчем «Аугсбург» — «Майнц» стартует 4-й тур немецкой Бундеслиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание 4-го тура чемпионата Германии (время — московское):
20 сентября, пятница:
21:45. «Аугсбург» — «Майнц»;
21 сентября, суббота:
16:30. «Бохум» — «Хольштайн»;
16:30. «Унион» — «Хоффенхайм»;
16:30. «Вердер» — «Бавария»;
16:30. «Хайденхайм» — «Фрайбург»;
19:30. «Айнтрахт» — «Боруссия» М.
22 сентября, воскресенье:
16:30. «Байер» — «Вольфсбург»;
18:30. «Штутгарт» — «Боруссия» Д;
20:30. «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг».
Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария». Команда набрала девять очков за три игры. На второй строчке располагается дортмундская «Боруссия» (7), на третьей — «РБ Лейпциг» (7).