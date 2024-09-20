«Футбольный адреналин никуда не делся». Погребняк — о матче памяти Садырина

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк высказался о Матче легенд с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск.

— Матч памяти Павла Садырина. Понятно, что вы ещё молодой человек. Но есть ли какие-то ассоциации или воспоминания, связанные с ним?

— Я его помню только как тренера ЦСКА и «Зенита». Понятно, что тогда его имя было на слуху. Но напрямую с ним не пересекался. Скорее, этот вопрос надо задавать бывшим игрокам ЦСКА и «Зенита».

— РФС в последние годы организует много матчей ветеранов, в которых вы участвуете. Не тяжело выходить и бегать?

— Лишний раз приехать в Петербург — особое удовольствие. Все мои самые крутые моменты карьеры прошли здесь и связаны с «Зенитом». РФС хорошо работает в этом направлении — недавно играли в Минске. Ещё раз выйти на поле, сыграть 11 на 11 — круто. Футбольный адреналин никуда не делся.

— То, что матч перенесли с «Петровского» на «Смену», скорее плюс, учитывая поле?

— Хотелось бы сыграть на легендарном «Петровском», а лучше – на «Газпром Арене». Но там поле готовят к «Факелу». А с чем связан перенос с «Петровского», я не знаю. На «Смене» не играл ни разу, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.