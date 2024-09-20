Председатель правления «Зенита» Медведев: всегда мечтал быть тренером

Президент правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что всегда мечтал быть тренером.

«Газпром» — мечты сбываются! Всегда мечтал быть тренером. Пару раз уже участвовал в таких матчах, отвечал за психологическое состояние команд до, во время и после матча. Думаю, справился», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после 8-го тура чемпионата России «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдёт 21 сентября, начало — в 16:30 мск.