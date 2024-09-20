Гарре — о вылете «Крыльев» из Кубка России: теперь всё наше внимание сосредоточено на РПЛ

Крайний нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился мнением о минувшем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором самарский клуб проиграл «Спартаку» (1:4) и лишился шансов на выход из квартета.

«Мы плохо сыграли со «Спартаком», начали игру крайне неудачно, счёт на табло. Тяжело что-то говорить после таких поражений и вылета из Кубка. Всё, что нам остаётся сейчас — это продолжать работать. Теперь всё наше внимание будет сосредоточено на Премьер-Лиге.

Честно говоря, даже не знаю, в чём причины такого тяжёлого старта сезона для «Крыльев». В лиге мы понемногу исправляем ситуацию, у нас была хорошая игра с «Рубином». Мы будем стараться продолжать улучшать нашу игру и результаты», — приводит слова Гарре Legalbet.

После четырёх туров группового этапа Кубка России «Крылья Советов» не набрали ни одного очка и занимают последнее место в квартете А, отставая от третьей строчки на семь очков. Командам осталось провести ещё два тура в данном соревновании.

В нынешнем сезоне Гарре принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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