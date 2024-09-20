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Медведев рассказал об идее создания футбольного первенства среди ветеранов

Медведев рассказал об идее создания футбольного первенства среди ветеранов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев предложил создать футбольное первенство среди ветеранов.

«Ветеранские матчи имеют огромное значение не только для самих ветеранов, но и для болельщиков, для подрастающего поколения. Ветераны — носители истории, в которой были замечательные страницы, начиная с первенства Европы. Есть идея организовать первенство среди ветеранов. Думаю, шесть-восемь команд мы наберём. Многие из ветеранов поддерживают форму. Уверен, очень много зрителей будет не только в Москве и Петербурге, но и в других городах.

Ответный матч с ЦСКА был бы правильным решением. Мы с радостью примем их приглашение. Жалко, конечно, что в Москве нет стадионов с крышей. Сразу вспоминается, как месили снег в декабре… Надеюсь, что РФС и ЦСКА проведут ответный матч. Главное, чтобы не считали, как со «Спартаком». Мы тогда в первом матче выиграли со счётом 2:0 дома. А на выезде проиграли — 0:1. Но чемпионом стал «Спартак». Регламент надо прописывать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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