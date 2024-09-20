Медведев рассказал об идее создания футбольного первенства среди ветеранов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев предложил создать футбольное первенство среди ветеранов.

«Ветеранские матчи имеют огромное значение не только для самих ветеранов, но и для болельщиков, для подрастающего поколения. Ветераны — носители истории, в которой были замечательные страницы, начиная с первенства Европы. Есть идея организовать первенство среди ветеранов. Думаю, шесть-восемь команд мы наберём. Многие из ветеранов поддерживают форму. Уверен, очень много зрителей будет не только в Москве и Петербурге, но и в других городах.

Ответный матч с ЦСКА был бы правильным решением. Мы с радостью примем их приглашение. Жалко, конечно, что в Москве нет стадионов с крышей. Сразу вспоминается, как месили снег в декабре… Надеюсь, что РФС и ЦСКА проведут ответный матч. Главное, чтобы не считали, как со «Спартаком». Мы тогда в первом матче выиграли со счётом 2:0 дома. А на выезде проиграли — 0:1. Но чемпионом стал «Спартак». Регламент надо прописывать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.