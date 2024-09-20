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Медведев: Марио Фернандеса надо пригласить на матч легенд ЦСКА — «Зенит»

Медведев: Марио Фернандеса надо пригласить на матч легенд ЦСКА — «Зенит»
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Президент правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что бывшего защитника ЦСКА и сине-бело-голубых Марио Фернандеса стоит пригласить на матч легенд этих команд.

«В следующий раз надо будет Марио Фернандеса пригласить на матч легенд», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Фернандес выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год. Летом 2023 года защитник перешёл в санкт-петербургский клуб, который покинул в минувшем июле. В составе «Зенита» Фернандес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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