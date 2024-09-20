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Медведев: «Зенит» не продлил контракт с Марио Фернандесом по медицинским показаниям

Медведев: «Зенит» не продлил контракт с Марио Фернандесом по медицинским показаниям
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Президент правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что защитник Марио Фернандес не продлил контракт с клубом из-за медицинских показаний игрока.

«Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он всё для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но, к сожалению, по медицинским показаниям этого не произошло. Мы все желаем ему здоровья. И надеемся увидеть его в ветеранских матчах», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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