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Погребняк — о трансфере Соболева: не совсем понял это. У меня таких проблем не было

Погребняк — о трансфере Соболева: не совсем понял это. У меня таких проблем не было
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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Ещё один громкий трансфер — Александр Соболев, который сталкивается с критикой болельщиков. Как вести себя в этой ситуации?
— Забивать и повышать свою результативность. Да, сейчас ему это не очень помогает. Но он и сыграл пару матчей. Всё в его ногах. У меня таких проблем не было. Но, чтобы ему раскрыться, надо серьёзно постараться.

— Вас вообще удивило, что «Зенит» его так сильно захотел?
— Честно — да. Не совсем это понял, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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